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ДПС масово знімає з обліку
ФОПів, які не проводять...

ДПС масово знімає з обліку ФОПів, які не проводять...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 14:12

ДПС масово знімає з обліку ФОПів, які не проводять...

Пропонуємо до обговорення:
У І півріччі Державна податкова служба зняла з обліку в контролюючих органах без проведення документальних перевірок 82,4 тис. фізичних осіб.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 14:12

Основная масса за бугром. Даже не захотели закрываться - тягонина, проверки и выброс денег за закрытие.
p_a_l
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Модератори: Ірина_, Модератор

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