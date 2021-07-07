У І півріччі Державна податкова служба зняла з обліку в контролюючих органах без проведення документальних перевірок 82,4 тис. фізичних осіб.
Дивися повний текст ДПС масово знімає з обліку ФОПів, які не проводять діяльності.
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Додано: Чет 08 лип, 2021 14:12
ДПС масово знімає з обліку ФОПів, які не проводять...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ДПС масово знімає з обліку ФОПів, які не проводять діяльності.
Додано: Чет 08 лип, 2021 14:12
Основная масса за бугром. Даже не захотели закрываться - тягонина, проверки и выброс денег за закрытие.
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