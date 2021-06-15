Україна планує впровадити 5G найближчим часом.
Дивися повний текст Україна планує впровадити 5G найближчим часом, — Шмигаль.
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Додано: Чет 08 лип, 2021 14:57
Україна планує впровадити 5G найближчим часом, — Шмигаль
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна планує впровадити 5G найближчим часом, — Шмигаль.
Додано: Чет 08 лип, 2021 14:57
если внедрение этого 5г не вызовет подорожания услуг, то делайте. Но операторы потом ведь начнут поднимать цены под предлогом расходов на модернизацию. Так что может - ну его лесом этот 5г?
Додано: Чет 08 лип, 2021 15:00
Так цены в любом случае поднимать будут -- а если под этим соусом еще и 5Г внедрят -- и то хлеб...
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