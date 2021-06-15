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Україна планує впровадити 5G
найближчим часом, — Шмигаль

Україна планує впровадити 5G найближчим часом, — Шмигаль
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 14:57

Україна планує впровадити 5G найближчим часом, — Шмигаль

Пропонуємо до обговорення:
Україна планує впровадити 5G найближчим часом.

Дивися повний текст Україна планує впровадити 5G найближчим часом, — Шмигаль.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 14:57

если внедрение этого 5г не вызовет подорожания услуг, то делайте. Но операторы потом ведь начнут поднимать цены под предлогом расходов на модернизацию. Так что может - ну его лесом этот 5г?
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 15:00

  RomanTik написав:если внедрение этого 5г не вызовет подорожания услуг, то делайте. Но операторы потом ведь начнут поднимать цены под предлогом расходов на модернизацию. Так что может - ну его лесом этот 5г?

Так цены в любом случае поднимать будут :lol: -- а если под этим соусом еще и 5Г внедрят -- и то хлеб...
_hunter
 
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