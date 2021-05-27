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У Вінниці викрили майнінг-ферму, яка працювала на...
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Додано: Чет 08 лип, 2021 16:19
Пропонуємо до обговорення:
Служба безпеки України викрила та задокументувала незаконний відбір великих обсягів електроенергії у Вінниці, який здійснювали організатори ферми для майнінгу криптовалют.
Дивися повний текст У Вінниці викрили майнінг-ферму, яка працювала на території обленерго
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R2
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Додано: Чет 08 лип, 2021 16:20
"условные средства учета потребления электрической энергии" Похоже, очень секретная штука. Гугль на эту фразу только копии этой новости показывает.
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moveton
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Додано: Чет 08 лип, 2021 16:38
moveton написав:
"условные средства учета потребления электрической энергии" Похоже, очень секретная штука
. Гугль на эту фразу только копии этой новости показывает.
Ну, дык -- пересичным такое не ставят
Если интересно -- гуглим на тему "Віртуальні ТКО"
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_hunter
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