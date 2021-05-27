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У Вінниці викрили майнінг-ферму,
яка працювала на...

У Вінниці викрили майнінг-ферму, яка працювала на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 16:19

У Вінниці викрили майнінг-ферму, яка працювала на...

Пропонуємо до обговорення:
Служба безпеки України викрила та задокументувала незаконний відбір великих обсягів електроенергії у Вінниці, який здійснювали організатори ферми для майнінгу криптовалют.

Дивися повний текст У Вінниці викрили майнінг-ферму, яка працювала на території обленерго.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 16:20

"условные средства учета потребления электрической энергии" Похоже, очень секретная штука. Гугль на эту фразу только копии этой новости показывает.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 16:38

  moveton написав:"условные средства учета потребления электрической энергии" Похоже, очень секретная штука. Гугль на эту фразу только копии этой новости показывает.

Ну, дык -- пересичным такое не ставят :) Если интересно -- гуглим на тему "Віртуальні ТКО"
_hunter
 
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