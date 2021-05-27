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У Вінниці викрили майнінг-ферму,
яка працювала на...

У Вінниці викрили майнінг-ферму, яка працювала на...
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 16:19

У Вінниці викрили майнінг-ферму, яка працювала на...

Пропонуємо до обговорення:
Служба безпеки України викрила та задокументувала незаконний відбір великих обсягів електроенергії у Вінниці, який здійснювали організатори ферми для майнінгу криптовалют.

Дивися повний текст У Вінниці викрили майнінг-ферму, яка працювала на території обленерго.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 16:20

"условные средства учета потребления электрической энергии" Похоже, очень секретная штука. Гугль на эту фразу только копии этой новости показывает.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 16:38

  moveton написав:"условные средства учета потребления электрической энергии" Похоже, очень секретная штука. Гугль на эту фразу только копии этой новости показывает.

Ну, дык -- пересичным такое не ставят :) Если интересно -- гуглим на тему "Віртуальні ТКО"
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 17:52

На Playstation вже навчилися майнити? Цікаво. А взагалі тут обладнання на сотні тисяч $, видно серйозні люди вклалися в цей бізнес.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 18:59

красиво работали ребяты )
bob2019
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 19:14

Re: У Вінниці викрили майнінг-ферму, яка працювала на...

И, как всегда, куда дели всё это железо, в новостях сообщаться уже не будет. А, тем временем, про Энергоатом в этом плане уже 8 месяцев, как тишина. Им, бедным, приходится майнить на меморандуме и продавать электроэнергию ниже себестоимости (копеек 60 за кВтч?)
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 22:20

Почему не разрешить Энергоатому майнить биток? Они хоть в плюс выйдут тогда по итогу.
777serg87
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 07:40

777serg87 Есту куда интереснее идея. Самая дешовая у нас атомка. А вот остальная(маневровая) - дорогая. Вблизи атомок ставишь фермы. Выводишь на номинал атомку, регулируешь фермами. Профит :)
Но тогда никто не намутит на зеленке, угле, шахтах и прочем.
Эта страна непобедима :D
dimo_0n
 
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