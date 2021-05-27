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У Вінниці викрили майнінг-ферму, яка працювала на...
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Додано: Чет 08 лип, 2021 16:19
Пропонуємо до обговорення:
Служба безпеки України викрила та задокументувала незаконний відбір великих обсягів електроенергії у Вінниці, який здійснювали організатори ферми для майнінгу криптовалют.
Дивися повний текст У Вінниці викрили майнінг-ферму, яка працювала на території обленерго
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R2
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Додано: Чет 08 лип, 2021 16:20
"условные средства учета потребления электрической энергии" Похоже, очень секретная штука. Гугль на эту фразу только копии этой новости показывает.
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moveton
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Додано: Чет 08 лип, 2021 16:38
moveton написав:
"условные средства учета потребления электрической энергии" Похоже, очень секретная штука
. Гугль на эту фразу только копии этой новости показывает.
Ну, дык -- пересичным такое не ставят
Если интересно -- гуглим на тему "Віртуальні ТКО"
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_hunter
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Додано: Чет 08 лип, 2021 17:52
На Playstation вже навчилися майнити? Цікаво. А взагалі тут обладнання на сотні тисяч $, видно серйозні люди вклалися в цей бізнес.
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NetSerpent
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Додано: Чет 08 лип, 2021 18:59
красиво работали ребяты )
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bob2019
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Додано: Чет 08 лип, 2021 19:14
И, как всегда, куда дели всё это железо, в новостях сообщаться уже не будет. А, тем временем, про Энергоатом в этом плане уже 8 месяцев, как тишина
. Им, бедным, приходится майнить на меморандуме и продавать электроэнергию ниже себестоимости (копеек 60 за кВтч?)
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moveton
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Додано: Чет 08 лип, 2021 22:20
Почему не разрешить Энергоатому майнить биток? Они хоть в плюс выйдут тогда по итогу.
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777serg87
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 07:40
777serg87
Есту куда интереснее идея. Самая дешовая у нас атомка. А вот остальная(маневровая) - дорогая. Вблизи атомок ставишь фермы. Выводишь на номинал атомку, регулируешь фермами. Профит
Но тогда никто не намутит на зеленке, угле, шахтах и прочем.
Эта страна непобедима
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dimo_0n
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 09:22
ЛЮБОЕ (!!!) Облэнерго - уже ДАВНО как НЕгос.собственность, АО - собственность АКЦИОНЕРОВ!! Причем здесь "воровство" энергии?? - или руководство АО было "не в курсе" - куда и почем продают эти т.н "условные единицы учета энергии"?!!..шо за бред?!
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maestro71
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 09:38
dimo_0n написав:777serg87
Есту куда интереснее идея. Самая дешовая у нас атомка. А вот остальная(маневровая) - дорогая. Вблизи атомок ставишь фермы. Выводишь на номинал атомку, регулируешь фермами. Профит
Но тогда никто не намутит на зеленке, угле, шахтах и прочем.
Эта страна непобедима
Так и делают, только на фермы пускают как раз самую дорогую, чтобы профит был максимальный.
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anduzenko
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