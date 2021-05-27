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У Вінниці викрили майнінг-ферму,
яка працювала на...

У Вінниці викрили майнінг-ферму, яка працювала на...
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  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 09:41

  dimo_0n написав:777serg87 Есту куда интереснее идея. Самая дешовая у нас атомка. А вот остальная(маневровая) - дорогая. Вблизи атомок ставишь фермы. Выводишь на номинал атомку, регулируешь фермами. Профит :)
Но тогда никто не намутит на зеленке, угле, шахтах и прочем.
Эта страна непобедима :D

Такие "стартапы" есть (аналогично винницким).
Просто "не отсвечивают"

Ведь можно и майнить биток, и мутить на зеленке, - зачем ограничиваться чем-то одним? :)
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 10:19

Re: У Вінниці викрили майнінг-ферму, яка працювала на...

нене, ребята, вы видать не уловили смысл.
Вот берет государство и говорит - мы отказываемся от маневровой ТЭЦ\Зеленки. Которая самая дорогая в составе тарифа для людей во ВСЕЙ СТРАНЕ! А вместо этого ставятся вблизи АЭС фермы, которые просто в нужный момент, когда выработка ЭЭ большая на АЭС - включают оборудку и маянят. Например ночью. Когда потребление вырастает(день) - фермы гасят. Т.е. получается маневры с помошью майнинга, а не дорогой ТЭСсовской.... Соответственно в теории стоимость ЭЭ для домохозяйств должна будет подупасть.
Сейчас в структуре вырабатываемой ЭЭ ТЭЦ/ТЭС весят примерно 30-35%. И они довольно дорогие в выробатке на 1000кВт, в сравнении с АЭС. Но АЭС нельзя взять и быстро прикрутить, когда надо. А если заюзать как отбор мощи - майнинг, это золотое дно... но Рыжому будет не в кайф )))
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 10:30

  dimo_0n написав:нене, ребята, вы видать не уловили смысл.
Вот берет государство и говорит - мы отказываемся от маневровой ТЭЦ\Зеленки. Которая самая дорогая в составе тарифа для людей во ВСЕЙ СТРАНЕ! А вместо этого ставятся вблизи АЭС фермы, которые просто в нужный момент, когда выработка ЭЭ большая на АЭС - включают оборудку и маянят. Например ночью. Когда потребление вырастает(день) - фермы гасят. Т.е. получается маневры с помошью майнинга, а не дорогой ТЭСсовской.... Соответственно в теории стоимость ЭЭ для домохозяйств должна будет подупасть.
Сейчас в структуре вырабатываемой ЭЭ ТЭЦ/ТЭС весят примерно 30-35%. И они довольно дорогие в выробатке на 1000кВт, в сравнении с АЭС. Но АЭС нельзя взять и быстро прикрутить, когда надо. А если заюзать как отбор мощи - майнинг, это золотое дно... но Рыжому будет не в кайф )))

То может Вы не уловили смысл :)

"Грязную" (и "случайно" самую дешевую) энергию утилизируем в "стартапах".
А "чистую" и "зеленую" отрываем от сердца и продаём любимым пересичным. Правда, скоро им прийдётся цену повысить до 5грн - но то такэ
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  #<12
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