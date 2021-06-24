Банки повинні надавати інформацію про реквізити рахунків боржника та про суму коштів на них.
Дивися повний текст Як співпрацюватимуть виконавці та банки щодо арешту рахунків боржників.
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Додано: Чет 08 лип, 2021 17:29
Як співпрацюватимуть виконавці та банки щодо арешту...
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Дивися повний текст Як співпрацюватимуть виконавці та банки щодо арешту рахунків боржників.
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