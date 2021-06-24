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Як співпрацюватимуть виконавці
та банки щодо арешту...

Як співпрацюватимуть виконавці та банки щодо арешту...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 17:29

Як співпрацюватимуть виконавці та банки щодо арешту...

Пропонуємо до обговорення:
Банки повинні надавати інформацію про реквізити рахунків боржника та про суму коштів на них.

Дивися повний текст Як співпрацюватимуть виконавці та банки щодо арешту рахунків боржників.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 17:30

А с Ахметова тоже так снимать будут?
golllmax
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Модератори: Ірина_, Модератор

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