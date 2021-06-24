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Як співпрацюватимуть виконавці та банки щодо арешту...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 08 лип, 2021 17:29
Пропонуємо до обговорення:
Банки повинні надавати інформацію про реквізити рахунків боржника та про суму коштів на них.
Дивися повний текст Як співпрацюватимуть виконавці та банки щодо арешту рахунків боржників
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Додано: Чет 08 лип, 2021 17:30
А с Ахметова тоже так снимать будут?
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