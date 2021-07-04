В Україні може статися стрімке подорожчання житла і ціни на квартири зростуть у 2 рази.
Дивися повний текст Українців готують до різкого подорожчання житла.
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Додано: Чет 08 лип, 2021 19:22
Українців готують до різкого подорожчання житла
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українців готують до різкого подорожчання житла.
Додано: Чет 08 лип, 2021 19:22
Закономерно,что этим постановлением возмущаются не те для кого жильё якобы подорожает,а те кто на перепродаже зарабатывает миллионы и более.
Додано: Чет 08 лип, 2021 20:13
Кто это жильё будет покупать в два раза дороже ? Думаю что волна подорожания в связи с принятием закона поднимется ненадолго. Ибо спрос рождает предложение.
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