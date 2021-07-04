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Українців готують до
різкого подорожчання житла

Українців готують до різкого подорожчання житла
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 19:22

Українців готують до різкого подорожчання житла

Пропонуємо до обговорення:
В Україні може статися стрімке подорожчання житла і ціни на квартири зростуть у 2 рази.

Дивися повний текст Українців готують до різкого подорожчання житла.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 19:22

Закономерно,что этим постановлением возмущаются не те для кого жильё якобы подорожает,а те кто на перепродаже зарабатывает миллионы и более.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 20:13

Кто это жильё будет покупать в два раза дороже ? Думаю что волна подорожания в связи с принятием закона поднимется ненадолго. Ибо спрос рождает предложение.
122kiev
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 20:57

Почему в 2 раза, а не в 3 так же можно больше поднять! Если введут 20% НДС на первичную недвижимость у застройщиков возникнут дополнительные расходы по уплате в бюджет , но это не 20% , так как все стройматериалы закупаются с НДС и таким образом они получают налоговый кредит
chitatel
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 23:47

Налетай, торопись, покупай живопись. :)
andrein
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 06:36

Значит раздутый до треска пузырь цен на перекошенный бетон со дня на день лопнет : )
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 07:39

... і ціни на квартири зростуть у 22 рази.

:mrgreen:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 09:58

Неправильно лев считает, если добавят 20% НДС значит цены вырастут в 20 раз
Anthony2002
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 10:28

Який ще ПДВ для вторинного ринку? Там що додана вартість з'являється? Цікаво звідки?
А якщо ціна продажу менша за ціну покупки хто сплачує ПДВ? Може держава повертає залишок?
silver_arrow_ua
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