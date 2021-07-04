В Україні може статися стрімке подорожчання житла і ціни на квартири зростуть у 2 рази.
Дивися повний текст Українців готують до різкого подорожчання житла.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 08 лип, 2021 19:22
Українців готують до різкого подорожчання житла
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українців готують до різкого подорожчання житла.
Додано: Чет 08 лип, 2021 19:22
Закономерно,что этим постановлением возмущаются не те для кого жильё якобы подорожает,а те кто на перепродаже зарабатывает миллионы и более.
Додано: Чет 08 лип, 2021 20:13
Кто это жильё будет покупать в два раза дороже ? Думаю что волна подорожания в связи с принятием закона поднимется ненадолго. Ибо спрос рождает предложение.
Додано: Чет 08 лип, 2021 20:57
Почему в 2 раза, а не в 3 так же можно больше поднять! Если введут 20% НДС на первичную недвижимость у застройщиков возникнут дополнительные расходы по уплате в бюджет , но это не 20% , так как все стройматериалы закупаются с НДС и таким образом они получают налоговый кредит
Додано: П'ят 09 лип, 2021 06:36
Значит раздутый до треска пузырь цен на перекошенный бетон со дня на день лопнет : )
Додано: П'ят 09 лип, 2021 09:58
Неправильно лев считает, если добавят 20% НДС значит цены вырастут в 20 раз
Додано: П'ят 09 лип, 2021 10:28
Який ще ПДВ для вторинного ринку? Там що додана вартість з'являється? Цікаво звідки?
А якщо ціна продажу менша за ціну покупки хто сплачує ПДВ? Може держава повертає залишок?
Зараз переглядають цей форум: andrijk777 і 42 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|