RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Доплати до пенсій по
інвалідності збільшилися

Доплати до пенсій по інвалідності збільшилися
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 19:25

Доплати до пенсій по інвалідності збільшилися

Пропонуємо до обговорення:
З 1 липня в Україні підвищилися пенсії та надбавки для декількох категорій пенсіонерів.

Дивися повний текст Доплати до пенсій по інвалідності збільшилися.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94423
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 19:25

127,5 - это ж все меняет! сразу! прямо вздохнули с облегчением... ))
Tamagoch
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3157
З нами з: 03.02.13
Подякував: 315 раз.
Подякували: 329 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 53 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Пенсійний фонд назвав середній розмір підвищення пенсій...
R2 » П'ят 02 лип, 2021 16:26
9 3873
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лип, 2021 16:50
elena55pog
Експерт розповів, чому перенесли підвищення пенсій для...
R2 » Нед 04 лип, 2021 13:40
2 167
Переглянути останнє повідомлення
Нед 04 лип, 2021 14:07
Вкладчик1234
Зеленський підписав закон про підвищення пенсій чорнобильцям
R2 » Чет 01 лип, 2021 11:26
1 121
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лип, 2021 11:26
apyvovar

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (96007)
08.07.2021 21:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.