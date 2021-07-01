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Доплати до пенсій по інвалідності збільшилися
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 08 лип, 2021 19:25
Пропонуємо до обговорення:
З 1 липня в Україні підвищилися пенсії та надбавки для декількох категорій пенсіонерів.
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Додано: Чет 08 лип, 2021 19:25
127,5 - это ж все меняет! сразу! прямо вздохнули с облегчением... ))
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