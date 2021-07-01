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Зеленський ветував закон про
перезапуск ВККС та надав...

Зеленський ветував закон про перезапуск ВККС та надав...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 20:44

Зеленський ветував закон про перезапуск ВККС та надав...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський ветував закон про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС). Глава держави надав до документу свої пропозиції.

Дивися повний текст Зеленський ветував закон про перезапуск ВККС та надав свої пропозиції.
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