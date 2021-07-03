В Україні очікується збільшення кількості депозитів після підвищення гарантованої суми вкладів.
Дивися повний текст В Україні очікується збільшення кількості депозитів — НАБУ.
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Додано: Чет 08 лип, 2021 21:24
В Україні очікується збільшення кількості депозитів — НАБУ
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Дивися повний текст В Україні очікується збільшення кількості депозитів — НАБУ.
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