Північний апеляційний господарський суд підтвердив безпідставність вимог фінкомпаній «Плеяда» та «Фагор» до кредиторів збанкрутілого ПАТ «Банк Михайлівський».
Дивися повний текст Фонд гарантування виграв суд у справі Банку Михайлівський.
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Додано: Чет 08 лип, 2021 21:40
Фонд гарантування виграв суд у справі Банку Михайлівський
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Дивися повний текст Фонд гарантування виграв суд у справі Банку Михайлівський.
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