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Шмигаль назвав строки
вступу України до ЄС

Шмигаль назвав строки вступу України до ЄС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 09:46

Шмигаль назвав строки вступу України до ЄС

Пропонуємо до обговорення:
Україна має намір отримати членство в НАТО і Європейському Союзі протягом 5-10 років.

Дивися повний текст Шмигаль назвав строки вступу України до ЄС.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 09:46

Да не будем мы там никогда, ни в ЕС ни в НАТО.
Неужели непонятно? Для того чтобы там было хорошо, надо хорошо высосать ресурсы где то в других странах. Как ископаемые, так и человеческие ресурсы. Нас используют по полной.
Хватить бредить. Жить красиво и достойно эта страна уже не будет никогда. Разворовывают и вывозят. И те, кто уезжает на пмж, мелкие, тоже разворовывают и вывозят.
p_a_l
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