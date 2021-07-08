Україна має намір отримати членство в НАТО і Європейському Союзі протягом 5-10 років.
Дивися повний текст Шмигаль назвав строки вступу України до ЄС.
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 09:46
Шмигаль назвав строки вступу України до ЄС
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шмигаль назвав строки вступу України до ЄС.
Додано: П'ят 09 лип, 2021 09:46
Да не будем мы там никогда, ни в ЕС ни в НАТО.
Неужели непонятно? Для того чтобы там было хорошо, надо хорошо высосать ресурсы где то в других странах. Как ископаемые, так и человеческие ресурсы. Нас используют по полной.
Хватить бредить. Жить красиво и достойно эта страна уже не будет никогда. Разворовывают и вывозят. И те, кто уезжает на пмж, мелкие, тоже разворовывают и вывозят.
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