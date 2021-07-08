RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Шмигаль назвав строки
вступу України до ЄС

Шмигаль назвав строки вступу України до ЄС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 09:46

Шмигаль назвав строки вступу України до ЄС

Пропонуємо до обговорення:
Україна має намір отримати членство в НАТО і Європейському Союзі протягом 5-10 років.

Дивися повний текст Шмигаль назвав строки вступу України до ЄС.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94430
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 09:46

Да не будем мы там никогда, ни в ЕС ни в НАТО.
Неужели непонятно? Для того чтобы там было хорошо, надо хорошо высосать ресурсы где то в других странах. Как ископаемые, так и человеческие ресурсы. Нас используют по полной.
Хватить бредить. Жить красиво и достойно эта страна уже не будет никогда. Разворовывают и вывозят. И те, кто уезжает на пмж, мелкие, тоже разворовывают и вывозят.
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3709
З нами з: 15.02.11
Подякував: 39 раз.
Подякували: 730 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 10:02

І чого ти досі в "етой странє"?
consulaugur
 
Повідомлень: 33
З нами з: 07.02.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 10:18

consulaugur, а ТЕБЯ значит всё устраивает в нынешнем положении вещей? в бездарном руководстве страной, в массовом оттоке молодежи, в видимости реформ, в перспективах (вернее в их отсутствии)? ну продолжай в том же духе выкрикивать "чемодан, вокзал, ...", только потом не удивляйся когда в стране останутся только маргиналы с пенсионерами, ну и такие одаренные как ты.
RomanTik
 
Повідомлень: 3330
З нами з: 06.01.16
Подякував: 9675 раз.
Подякували: 755 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 10:33

  p_a_l написав:Да не будем мы там никогда, ни в ЕС ни в НАТО.
Неужели непонятно? Для того чтобы там было хорошо, надо хорошо высосать ресурсы где то в других странах. Как ископаемые, так и человеческие ресурсы. Нас используют по полной.
Хватить бредить. Жить красиво и достойно эта страна уже не будет никогда. Разворовывают и вывозят. И те, кто уезжает на пмж, мелкие, тоже разворовывают и вывозят.

пока 75% голосуют за 95 квартал ни нато ни ес не видать
sopkotomhu
Аватар користувача
 
Повідомлень: 307
З нами з: 27.05.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 11:06

  RomanTik написав:consulaugur, а ТЕБЯ значит всё устраивает в нынешнем положении вещей? в бездарном руководстве страной, в массовом оттоке молодежи, в видимости реформ, в перспективах (вернее в их отсутствии)? ну продолжай в том же духе выкрикивать "чемодан, вокзал, ...", только потом не удивляйся когда в стране останутся только маргиналы с пенсионерами, ну и такие одаренные как ты.

Ну-да, ну-да: постить жалобные постики на форуме -- самый эффективный способ исправления всех этих проблем :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 4564
З нами з: 22.03.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 362 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 11:45

На эту "морковку"уже ни кто не ведётся.Напрасно шмыгаль сделал такое заявление-понизил свой и так не высокий рейтинг.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2343
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 604 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 11:49

_hunter, нет, что вы! намного эффективнее посылать таких людей с чемоданами на вокзалы. правда?
RomanTik
 
Повідомлень: 3330
З нами з: 06.01.16
Подякував: 9675 раз.
Подякували: 755 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 11:57

російські боти сіють песимізм. це їх завдання)))
але прекрасною є їх істерика
ukrpavlo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 03.11.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 52 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Шмигаль назвав кроки боротьби з тінню в економіці
R2 » П'ят 09 лип, 2021 12:04
1 11
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 лип, 2021 12:04
zarturags
США назвали п'ять головних реформ для України
R2 » Сер 07 лип, 2021 22:51
3 286
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 лип, 2021 17:55
Ukrainian
Україна планує впровадити 5G найближчим часом, — Шмигаль
R2 » Чет 08 лип, 2021 14:57
5 317
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 лип, 2021 17:47
Delta7

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (18288)
09.07.2021 12:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.