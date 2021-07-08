Україна має намір отримати членство в НАТО і Європейському Союзі протягом 5-10 років.
Дивися повний текст Шмигаль назвав строки вступу України до ЄС.
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 09:46
Шмигаль назвав строки вступу України до ЄС
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шмигаль назвав строки вступу України до ЄС.
Додано: П'ят 09 лип, 2021 10:18
consulaugur, а ТЕБЯ значит всё устраивает в нынешнем положении вещей? в бездарном руководстве страной, в массовом оттоке молодежи, в видимости реформ, в перспективах (вернее в их отсутствии)? ну продолжай в том же духе выкрикивать "чемодан, вокзал, ...", только потом не удивляйся когда в стране останутся только маргиналы с пенсионерами, ну и такие одаренные как ты.
Додано: П'ят 09 лип, 2021 11:06
Ну-да, ну-да: постить жалобные постики на форуме -- самый эффективный способ исправления всех этих проблем
Додано: П'ят 09 лип, 2021 11:49
_hunter, нет, что вы! намного эффективнее посылать таких людей с чемоданами на вокзалы. правда?
Додано: П'ят 09 лип, 2021 11:57
російські боти сіють песимізм. це їх завдання)))
але прекрасною є їх істерика
Додано: П'ят 09 лип, 2021 12:29
ukrpavlo, о - еще один "оптимист"-консерва с 3-мя сообщениями на форуме и очень ярким ником - будет рассуждать о ботоводстве.
Додано: П'ят 09 лип, 2021 13:27
Додано: П'ят 09 лип, 2021 17:31
Ну, в принципе понятно, чем там кто балуется. Этот по "диско-пирожным".
MDMA в сочетании с LSD способствует проявлению галлюцинаций и искажает восприятие окружающей действительности.
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