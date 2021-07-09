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Шмигаль назвав строки
вступу України до ЄС

Шмигаль назвав строки вступу України до ЄС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 09:46

Шмигаль назвав строки вступу України до ЄС

Пропонуємо до обговорення:
Україна має намір отримати членство в НАТО і Європейському Союзі протягом 5-10 років.

Дивися повний текст Шмигаль назвав строки вступу України до ЄС.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 10:02

І чого ти досі в "етой странє"?
consulaugur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 10:18

consulaugur, а ТЕБЯ значит всё устраивает в нынешнем положении вещей? в бездарном руководстве страной, в массовом оттоке молодежи, в видимости реформ, в перспективах (вернее в их отсутствии)? ну продолжай в том же духе выкрикивать "чемодан, вокзал, ...", только потом не удивляйся когда в стране останутся только маргиналы с пенсионерами, ну и такие одаренные как ты.
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 11:06

  RomanTik написав:consulaugur, а ТЕБЯ значит всё устраивает в нынешнем положении вещей? в бездарном руководстве страной, в массовом оттоке молодежи, в видимости реформ, в перспективах (вернее в их отсутствии)? ну продолжай в том же духе выкрикивать "чемодан, вокзал, ...", только потом не удивляйся когда в стране останутся только маргиналы с пенсионерами, ну и такие одаренные как ты.

Ну-да, ну-да: постить жалобные постики на форуме -- самый эффективный способ исправления всех этих проблем :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 11:49

_hunter, нет, что вы! намного эффективнее посылать таких людей с чемоданами на вокзалы. правда?
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 11:57

російські боти сіють песимізм. це їх завдання)))
але прекрасною є їх істерика
ukrpavlo
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 12:29

ukrpavlo, о - еще один "оптимист"-консерва с 3-мя сообщениями на форуме и очень ярким ником - будет рассуждать о ботоводстве. :lol:
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 13:27

  RomanTik написав:_hunter, нет, что вы! намного эффективнее посылать таких людей с чемоданами на вокзалы. правда?

Эффективность примерно одинакова :lol: , но бревно в своем глазу, конечно, не так заметно :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 17:31

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Україна має намір отримати членство в НАТО і Європейському Союзі протягом 5-10 років.



Ну, в принципе понятно, чем там кто балуется. Этот по "диско-пирожным".
MDMA в сочетании с LSD способствует проявлению галлюцинаций и искажает восприятие окружающей действительности.
EKO
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 19:53

Я бы раньше 50 лет на загадывал.Но нашей власти надо же что-то говорить.
Scotch
 
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