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Шмигаль назвав строки
вступу України до ЄС

Шмигаль назвав строки вступу України до ЄС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 20:01

_hunter, стесняюсь спросить - а для чего нужны еще форумы как не для выражения своего мнения? ЧЯДНТ? чем вызываю у вас возмущение и предложение чего-то там искать в своем глазу?
RomanTik
 
Повідомлень: 3332
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  #<12
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