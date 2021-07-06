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Україна відмовилася від електрики
з Білоруської АЕС, яка...

Україна відмовилася від електрики з Білоруської АЕС, яка...
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 10:09

Україна відмовилася від електрики з Білоруської АЕС, яка...

Пропонуємо до обговорення:
Україна відмовилася від закупівлі електроенергії з Білоруської атомної електростанції (АЕС), побудованої за російським проєктом в 50 км від Вільнюса

Дивися повний текст Україна відмовилася від електрики з Білоруської АЕС, яка розташована поблизу кордону з Литвою.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 10:09

Спасибо зекоманде за выстрел в ногу. А где будут брать энергию в случае повторения ситуации прошлой зимы? или снова веерные отключения? или они изобрели фильтр который будет пропускать только энергию не от этой АЭС?
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 11:17

Re: Україна відмовилася від електрики з Білоруської АЕС, яка

  RomanTik написав:или они изобрели фильтр который будет пропускать только энергию не от этой АЭС?

А Украина ходит в Беларусь с ведром и сама зачерпывает электроэнергию из общего электро-водоёма?
Или подписывается договор с конкретным поставщиком, от услуг которого и отказались в итоге?
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 11:47

vitaliy_berdinskikh, следуя вашей логике я могу подписать договор на получение ЭЭ только от украинских АЭС без "вкрапления" энергии от СЭС? не подскажете - как это сделать?
RomanTik
 
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