|
|
|
Україна відмовилася від електрики з Білоруської АЕС, яка...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 09 лип, 2021 10:09
Пропонуємо до обговорення:
Україна відмовилася від закупівлі електроенергії з Білоруської атомної електростанції (АЕС), побудованої за російським проєктом в 50 км від Вільнюса
Дивися повний текст Україна відмовилася від електрики з Білоруської АЕС, яка розташована поблизу кордону з Литвою
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94430
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 09 лип, 2021 10:09
Спасибо зекоманде за выстрел в ногу. А где будут брать энергию в случае повторения ситуации прошлой зимы? или снова веерные отключения? или они изобрели фильтр который будет пропускать только энергию не от этой АЭС?
-
RomanTik
-
-
- Повідомлень: 3330
- З нами з: 06.01.16
- Подякував: 9675 раз.
- Подякували: 755 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 лип, 2021 11:17
RomanTik написав:
или они изобрели фильтр который будет пропускать только энергию не от этой АЭС?
А Украина ходит в Беларусь с ведром и сама зачерпывает электроэнергию из общего электро-водоёма?
Или подписывается договор с конкретным поставщиком, от услуг которого и отказались в итоге?
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 4691
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 1057 раз.
- Подякували: 622 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 лип, 2021 11:47
vitaliy_berdinskikh, следуя вашей логике я могу подписать договор на получение ЭЭ только от украинских АЭС без "вкрапления" энергии от СЭС? не подскажете - как это сделать?
-
RomanTik
-
-
- Повідомлень: 3330
- З нами з: 06.01.16
- Подякував: 9675 раз.
- Подякували: 755 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|