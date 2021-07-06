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Україна відмовилася від електрики з Білоруської АЕС, яка...
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 10:09
Пропонуємо до обговорення:
Україна відмовилася від закупівлі електроенергії з Білоруської атомної електростанції (АЕС), побудованої за російським проєктом в 50 км від Вільнюса
Дивися повний текст Україна відмовилася від електрики з Білоруської АЕС, яка розташована поблизу кордону з Литвою
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R2
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 10:09
Спасибо зекоманде за выстрел в ногу. А где будут брать энергию в случае повторения ситуации прошлой зимы? или снова веерные отключения? или они изобрели фильтр который будет пропускать только энергию не от этой АЭС?
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RomanTik
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 11:17
RomanTik написав:
или они изобрели фильтр который будет пропускать только энергию не от этой АЭС?
А Украина ходит в Беларусь с ведром и сама зачерпывает электроэнергию из общего электро-водоёма?
Или подписывается договор с конкретным поставщиком, от услуг которого и отказались в итоге?
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 11:47
vitaliy_berdinskikh, следуя вашей логике я могу подписать договор на получение ЭЭ только от украинских АЭС без "вкрапления" энергии от СЭС? не подскажете - как это сделать?
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RomanTik
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:16
RomanTik написав:vitaliy_berdinskikh
, следуя вашей логике я могу подписать договор на получение ЭЭ только от украинских АЭС без "вкрапления" энергии от СЭС?
Разве рынок ЭЭ не для того создавали, чтобы такая возможность появилась? Конечно, можно. Если, конечно, самим атомщикам это будет интересно, т.е. договор будет предусматривать постоянное потребление этой энергии в промышленных масштабах. И прецедент был с год назад, когда, кажется, металлурги, заявили, что по среднерыночной цене они покупать разорятся и заключили прямой договор с атомщиками.
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moveton
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