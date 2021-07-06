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Україна відмовилася від електрики з Білоруської АЕС, яка...
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 10:09
Пропонуємо до обговорення:
Україна відмовилася від закупівлі електроенергії з Білоруської атомної електростанції (АЕС), побудованої за російським проєктом в 50 км від Вільнюса
Дивися повний текст Україна відмовилася від електрики з Білоруської АЕС, яка розташована поблизу кордону з Литвою
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 10:09
Спасибо зекоманде за выстрел в ногу. А где будут брать энергию в случае повторения ситуации прошлой зимы? или снова веерные отключения? или они изобрели фильтр который будет пропускать только энергию не от этой АЭС?
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RomanTik
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 11:17
RomanTik написав:
или они изобрели фильтр который будет пропускать только энергию не от этой АЭС?
А Украина ходит в Беларусь с ведром и сама зачерпывает электроэнергию из общего электро-водоёма?
Или подписывается договор с конкретным поставщиком, от услуг которого и отказались в итоге?
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 11:47
vitaliy_berdinskikh, следуя вашей логике я могу подписать договор на получение ЭЭ только от украинских АЭС без "вкрапления" энергии от СЭС? не подскажете - как это сделать?
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RomanTik
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:16
RomanTik написав:vitaliy_berdinskikh
, следуя вашей логике я могу подписать договор на получение ЭЭ только от украинских АЭС без "вкрапления" энергии от СЭС?
Разве рынок ЭЭ не для того создавали, чтобы такая возможность появилась? Конечно, можно. Если, конечно, самим атомщикам это будет интересно, т.е. договор будет предусматривать постоянное потребление этой энергии в промышленных масштабах. И прецедент был с год назад, когда, кажется, металлурги, заявили, что по среднерыночной цене они покупать разорятся и заключили прямой договор с атомщиками.
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moveton
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 21:30
Зекоманда к сожалению работает на пана Ахметова и отказ от электроэнергии из Белоруссии связано с будущим повышением цены этой самой электрики ну и получение баснословной прибыли компании данного олигарха,даже при этой не рентабельной цене как они говорят Ахметов увеличил своё состояние в три раза,а теперь представьте насколько он станет богаче к концу каденции Зеленского и Шмыгаля с новыми ценами на электроэнергию.....
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livs375
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 22:28
RomanTik написав:vitaliy_berdinskikh
, следуя вашей логике я могу подписать договор на получение ЭЭ только от украинских АЭС без "вкрапления" энергии от СЭС? не подскажете - как это сделать?
Можете, если АЭС захотят вам напрямую продать электроэнергию. Делается это легко - так же как любой другой договор.
Открою маленькую тайну: газ и электроэнергию у нас циркулируют по общим сетям и в этих сетях разделение на электроны от Хмельницкой АЭС или молекулы от польского реэкспорта чисто условные - только на бумаге в заключенном договоре.
Вы же дома потребляя газ потребляете его от условного поставщика, хотя чисто физически в трубе он скорей всего от ближайшего месторождения или точки входа газопровода из-за рубежа. Вот у меня газ какой-то частью Шебелинский, какой-то наверняка российский. А плачу я Харьковгоргазу, которые платит Нафтогазу, которые платит кому-то в Польше или Словакии.
Когда Украина покупает электроэнергию у белорусской АЭС стоящей вблизи литовской границы - никто не строет выделенную линию "АЭС - Украина", просто по общей сети организуется переток электроэнергии и выходом являеются точки (наверняка их несколько) соединения сетей Беларуси и Украины.
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vitaliy_berdinskikh
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