Міненерго розраховує запустити нову модель ПСО на ринку електричної енергії для населення з 1 серпня.
Дивися повний текст У Міненерго назвали дату підвищення цін на електроенергію для населення.
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 10:21
У Міненерго назвали дату підвищення цін на...
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Дивися повний текст У Міненерго назвали дату підвищення цін на електроенергію для населення.
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