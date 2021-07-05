Міненерго розраховує запустити нову модель ПСО на ринку електричної енергії для населення з 1 серпня.
Дивися повний текст У Міненерго назвали дату підвищення цін на електроенергію для населення.
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 10:21
У Міненерго назвали дату підвищення цін на...
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Дивися повний текст У Міненерго назвали дату підвищення цін на електроенергію для населення.
Додано: П'ят 09 лип, 2021 11:29
Интересно, что в США по данным eia.gov средний тариф на ээ для населения колеблется от 12,69 до 13,76 центов, то есть 3,46-3,75 грн. Поздравляю, по цене электроэнергии мы уже в США. Сколько можно купить за среднюю зарплату здесь и там, посчитайте сами.
И кстати, уже были у нас дифференцированные тарифы, до 1 января. И где они? Отменены для возврата с повышением?
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