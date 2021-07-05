Міненерго розраховує запустити нову модель ПСО на ринку електричної енергії для населення з 1 серпня.
Дивися повний текст У Міненерго назвали дату підвищення цін на електроенергію для населення.
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 10:21
У Міненерго назвали дату підвищення цін на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Міненерго назвали дату підвищення цін на електроенергію для населення.
Додано: П'ят 09 лип, 2021 11:29
Интересно, что в США по данным eia.gov средний тариф на ээ для населения колеблется от 12,69 до 13,76 центов, то есть 3,46-3,75 грн. Поздравляю, по цене электроэнергии мы уже в США. Сколько можно купить за среднюю зарплату здесь и там, посчитайте сами.
И кстати, уже были у нас дифференцированные тарифы, до 1 января. И где они? Отменены для возврата с повышением?
Додано: П'ят 09 лип, 2021 13:40
надо чтобы были категории или тарифы также сезонные т .к. в холодное время года необходимо увеличивать льготный тариф в диапазоне лето, весна 100 кв. зима-осень до 200 кв. В холодное время малоимущим слоям населения будет тяжело.
Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:16
Всё выше, и выше, и выше
Стремим мы полёт наших ЦЕН
Мы рождены, чтоб сказку сделать былью.... Марш украинской власти.
Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:25
Re: У Міненерго назвали дату підвищення цін на...
Конец эпохи бедности - думала, утирая пот, бородатая бабушка.
Вы мне за все заплатите. Мало я у вас из Банка вытащила 5 млрд. американских президентов. Теперь будете платить украинскими тугриками за весь мой выпитый и невыпитый кофе, за ферросплавы и оффшоры, за аэропорты и самолеты, за нефть и баскет. еще скажите спасибо, что я не потратила зелень на зеленую энергетику, решила бабушка, а то цена была бы за 5 грн. А не заплатите - отключим газ! и электроэнергию! и продадим ваше жилье на аукционе для своих - у меня еще зеленых активов хватает)))
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