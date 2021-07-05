У Міненерго назвали дату підвищення цін на...

Додано: П'ят 09 лип, 2021 18:46
Верните льготный тариф для домов с электроплитами!!! Каждый месяц 600+ кВт, что летом, что зимой. Так это везде LED лампы, свет постоянно выключен везде где нет людей, бойлер на минимуме, только на время купания повышаю температуру, стирка только когда машинка полная и тд. и тп. А если бы не экономил, то там 800 кВт+ легко прилетало бы. А эти ... ещё и цену повышают постоянно. Сейчас меньше тысячи за электричество не выходит, а потом что- чемоданами им носить? И главное все вокруг улыбаются и машут...