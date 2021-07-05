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У Міненерго назвали дату
підвищення цін на...

У Міненерго назвали дату підвищення цін на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 18:23

Как себя чувствуют люди которые бешенные средства потратили на переход на электроотопление после такого кидка власти?
vova3215
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 18:46

Верните льготный тариф для домов с электроплитами!!! Каждый месяц 600+ кВт, что летом, что зимой. Так это везде LED лампы, свет постоянно выключен везде где нет людей, бойлер на минимуме, только на время купания повышаю температуру, стирка только когда машинка полная и тд. и тп. А если бы не экономил, то там 800 кВт+ легко прилетало бы. А эти ... ещё и цену повышают постоянно. Сейчас меньше тысячи за электричество не выходит, а потом что- чемоданами им носить? И главное все вокруг улыбаются и машут...
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 19:53

  lov2108 написав:Сделайте градацию до 100, 100-500, 500-1000, свыше 1000

С порогом на 1000 согласен, но зачем так усложнять-то? Промышленность двумя классами обходится. Разве не логично для населения сделать так же? Скажем, до 1000 кВт-ч в месяц по 3,4 грн/кВт-ч. А тем, у кого много кондиционеров и электроплит и он потребляет больше, можно и скидку за опт сделать гривен до 3, а то и 2.50.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 21:10

Эти клоуны считают всю страну идиотами когда говорят что 40% населения используют до 100КВт похоже взяли данные 30х годов которые заносили ещё Сталину хвастаюсь электрофикацией большей части страны)))
livs375
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 21:27

  livs375 написав:Эти клоуны считают всю страну идиотами когда говорят что 40% населения используют до 100КВт похоже взяли данные 30х годов которые заносили ещё Сталину хвастаюсь электрофикацией большей части страны)))

В плановом хозяйстве Советского Союза электрификация являлась важнейшим условием строительства социалистического общества.
Теперь же закреплен европейский и евроатлантический курс Украины, вместо атомной энергетики - бусы.
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 22:11

  alter написав:Интересно, что в США по данным eia.gov средний тариф на ээ для населения колеблется от 12,69 до 13,76 центов, то есть 3,46-3,75 грн. Поздравляю, по цене электроэнергии мы уже в США.

Ви також гляньте ціну бензину в США, буде привід поздоровити нас ще раз.
NetSerpent
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