Шмигаль назвав кроки боротьби з тінню в економіці

Додано: П'ят 09 лип, 2021 12:04

Всем госслужащим и чиновникам ранга А принудительная чипизация, чтобы знать когда, где, и склолько раз пересекали границу и вообще где находятся. Все их счета(привязаные в обязательном порядке к чипу вживленному в кость таза) должны быть публичными(сайт на котором банки в обязательном порядке выводят информацю с выписками по счету), чтобы каждый мог видеть на скл грн в месяц живёт тот же Шмыгаль. Все это должно администрироваться гос департаментом США, из финансов, которые граждане украины соберут самостоятельно. То есть, если граждане украины хотят такую систему, то они скинуться, а не скинуться, то дальше их будут зелюки шмигать. Ну а уже потом, можно и убыточные гос предприятия приватизировать и т.д.