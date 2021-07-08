Росія в рамках чергових санкцій проти України значно розширила список товарів, які заборонені до ввезення на її територію.
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 12:25
Росія розширила санкції проти України
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Дивися повний текст Росія розширила санкції проти України.
Додано: П'ят 09 лип, 2021 12:25
ужас ... теперь точно загнется "пальмовая индустрия" в Украине ... все пальмы прийдеться пустить на дрова ...
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