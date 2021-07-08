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Росія розширила
санкції проти України

Росія розширила санкції проти України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 12:25

Росія розширила санкції проти України

Пропонуємо до обговорення:
Росія в рамках чергових санкцій проти України значно розширила список товарів, які заборонені до ввезення на її територію.

Дивися повний текст Росія розширила санкції проти України.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 12:25

ужас ... теперь точно загнется "пальмовая индустрия" в Украине ... все пальмы прийдеться пустить на дрова ...
a_kibets
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:49

"Агрессор"(с) запретил продавать украинские продукты и/или корм скоту? Да уж, "агрессивно".
Ну ничего. Можно торговать через офшоры, и "дружественные" страны помогут. Беларусь уже тоже "агрессивная", но Турция точно поможет
Вкладчик1234
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Модератори: Ірина_, Модератор

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