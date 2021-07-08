Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Державного бюджету щодо врегулювання питання оплати праці співробітників апаратів судів.
Дивися повний текст Додаткові 742 мільйони для судів: Зеленський підписав закон.
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 13:34
Додаткові 742 мільйони для судів: Зеленський підписав закон
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Дивися повний текст Додаткові 742 мільйони для судів: Зеленський підписав закон.
Додано: П'ят 09 лип, 2021 13:34
А они "работают" за зарплату?Что то никто не увольняется от той кормушки,наоборот нужно отстоять не один год в очереди,что бы допустили к золотому корыту.
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