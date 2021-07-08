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Додаткові 742 мільйони для судів:
Зеленський підписав закон

Додаткові 742 мільйони для судів: Зеленський підписав закон
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 13:34

Додаткові 742 мільйони для судів: Зеленський підписав закон

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Державного бюджету щодо врегулювання питання оплати праці співробітників апаратів судів.

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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 13:34

А они "работают" за зарплату?Что то никто не увольняется от той кормушки,наоборот нужно отстоять не один год в очереди,что бы допустили к золотому корыту.
sena_2008atp
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Модератори: Ірина_, Модератор

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