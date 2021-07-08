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Мінекономіки проведе перевірку
щодо штрафу «Новій пошті»

Мінекономіки проведе перевірку щодо штрафу «Новій пошті»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 13:57

Мінекономіки проведе перевірку щодо штрафу «Новій пошті»

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство економіки вважає, що застосування до компанії «Нова пошта» максимальних санкцій порушує вимоги законодавства, а саме принцип пропорційності порушення і покарання, тому ця ситуація буде ретельно вивчена та проведена службова перевірка.

Дивися повний текст Мінекономіки проведе перевірку щодо штрафу «Новій пошті».
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 13:57

Обсчитали на 150 лимонов штрафа? Пусть по рынку пройдутся, где весы присутствуют.
Хоть и недолюбливаю Новую почту, но это через чур.
p_a_l
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Модератори: Ірина_, Модератор

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