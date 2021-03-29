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Київські митники затримали
елітного «нелегала» -...

Київські митники затримали елітного «нелегала» -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:09

Київські митники затримали елітного «нелегала» -...

Пропонуємо до обговорення:
Київськими митниками спільно з Нацполіцією України викрито незаконне перебування на митній території Україні автомобіля Lamborghini Aventador, якого ще називають еталоном якості серед суперспорткарів.

Дивися повний текст Київські митники затримали елітного «нелегала» - Lamborghini Aventador за 600 тисяч євро.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:09

Наверное дешевле штраф оплатить чем до польской границы и обратно доехать)
straponesa
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