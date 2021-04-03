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Із заторами на столичних дорогах боротимуться за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:40
Пропонуємо до обговорення:
На вулицях Києва впроваджують інтелектуальну транспортну систему (ІТС), яка допоможе уникати формування заторів на дорогах.
Дивися повний текст Із заторами на столичних дорогах боротимуться за допомогою розумних камер
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