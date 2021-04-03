На вулицях Києва впроваджують інтелектуальну транспортну систему (ІТС), яка допоможе уникати формування заторів на дорогах.
Дивися повний текст Із заторами на столичних дорогах боротимуться за допомогою розумних камер.
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:40
Із заторами на столичних дорогах боротимуться за...
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Дивися повний текст Із заторами на столичних дорогах боротимуться за допомогою розумних камер.
Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:46
ІТС не спасе від дерибану земель та хаотичної забудови.. а це первинне зло та причина хаосу на дорогах та бруду повітря. Спочатку продуманий генплан якого УСІ дотримуються і вже потім ІТС.. А так мало що дасть.
Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:54
Але це не реально..( Реальним, на жаль, є продавлювання через хабарі, вигоди, забудовниками дозволів на забудову хаотичну без інфраструктури та доріг.. як наслідок, затори, смог.. з погіршенням здоровя киян (ріст захворюваності).. А потім в догонку імітація турботи про нас через "вумні" системи ІТС на яких повторно "люді харашо заработают".. Сумно це все. Та гидко.( Веталя, Веталя ( соромно.. ти ж тут не живеш, та цим не дихаєш.. Микитасі також.
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