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Із заторами на столичних
дорогах боротимуться за...

Із заторами на столичних дорогах боротимуться за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:40

Із заторами на столичних дорогах боротимуться за...

Пропонуємо до обговорення:
На вулицях Києва впроваджують інтелектуальну транспортну систему (ІТС), яка допоможе уникати формування заторів на дорогах.

Дивися повний текст Із заторами на столичних дорогах боротимуться за допомогою розумних камер.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:46

ІТС не спасе від дерибану земель та хаотичної забудови.. а це первинне зло та причина хаосу на дорогах та бруду повітря. Спочатку продуманий генплан якого УСІ дотримуються і вже потім ІТС.. А так мало що дасть.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:54

Але це не реально..( Реальним, на жаль, є продавлювання через хабарі, вигоди, забудовниками дозволів на забудову хаотичну без інфраструктури та доріг.. як наслідок, затори, смог.. з погіршенням здоровя киян (ріст захворюваності).. А потім в догонку імітація турботи про нас через "вумні" системи ІТС на яких повторно "люді харашо заработают".. Сумно це все. Та гидко.( Веталя, Веталя ( соромно.. ти ж тут не живеш, та цим не дихаєш.. Микитасі також.
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