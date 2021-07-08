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У Києві оприлюднили
нові тарифи на воду

У Києві оприлюднили нові тарифи на воду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 16:18

У Києві оприлюднили нові тарифи на воду

Пропонуємо до обговорення:
У Києві оприлюднили нові тарифи на холодну воду. Ціна зросла для приватного сектору.

Дивися повний текст У Києві оприлюднили нові тарифи на воду.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 16:18

и это повышение?
в городе, где самая высокая зарплата в Украине, после повышения тариф будет ниже, чем у нас (областной центр) сейчас
Hennady
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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