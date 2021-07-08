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У Києві оприлюднили
нові тарифи на воду

У Києві оприлюднили нові тарифи на воду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 16:18

У Києві оприлюднили нові тарифи на воду

Пропонуємо до обговорення:
У Києві оприлюднили нові тарифи на холодну воду. Ціна зросла для приватного сектору.

Дивися повний текст У Києві оприлюднили нові тарифи на воду.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 16:18

и это повышение?
в городе, где самая высокая зарплата в Украине, после повышения тариф будет ниже, чем у нас (областной центр) сейчас
Hennady
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 18:02

  Hennady написав:и это повышение?
в городе, где самая высокая зарплата в Украине, после повышения тариф будет ниже, чем у нас (областной центр) сейчас

Ну может потому что тот город стоит на самой крупной реке в стране и вода из этой реки?
А в областном центре у вас водозабор из артезианских скважин или речная? Должна ли очищеная, но речная вода стоить одинаково с артезианской?
И сколько по вашему должна стоить техническая вода в кране (потому что из киевских кранов вода в реале именно такая течет)? :roll:
EKO
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 10:03

  EKO написав:
  Hennady написав:и это повышение?
в городе, где самая высокая зарплата в Украине, после повышения тариф будет ниже, чем у нас (областной центр) сейчас

Ну может потому что тот город стоит на самой крупной реке в стране и вода из этой реки?
А в областном центре у вас водозабор из артезианских скважин или речная? Должна ли очищеная, но речная вода стоить одинаково с артезианской?
И сколько по вашему должна стоить техническая вода в кране (потому что из киевских кранов вода в реале именно такая течет)? :roll:

Столицу задабривают, чтобы не майданила.
А в дальних уголках страны можно сделать цену х2-х3 - даже если будут майданить, всё равно их никто не услышит (и всегда можно "заколотчиков" объявить агентами кремля :) )
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