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У Кабміні розповіли, кого
переведуть на накопичувальну...

У Кабміні розповіли, кого переведуть на накопичувальну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 17:09

У Кабміні розповіли, кого переведуть на накопичувальну...

Пропонуємо до обговорення:
Другий рівень пенсійної системи буде обов'язковим, але не для всіх

Дивися повний текст У Кабміні розповіли, кого переведуть на накопичувальну пенсію.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 17:09

Чому пані Лазебна мовчить про те, що всі, хто бере участь в накопичувальній системі будуть мати в солідарній системі рік страхового стажу лише 0,7% а не 1% за 1 рік?
ovsivolo
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Модератори: Ірина_, Модератор

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