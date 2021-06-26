Другий рівень пенсійної системи буде обов'язковим, але не для всіх
Дивися повний текст У Кабміні розповіли, кого переведуть на накопичувальну пенсію.
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 17:09
У Кабміні розповіли, кого переведуть на накопичувальну...
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Дивися повний текст У Кабміні розповіли, кого переведуть на накопичувальну пенсію.
Додано: П'ят 09 лип, 2021 17:09
Чому пані Лазебна мовчить про те, що всі, хто бере участь в накопичувальній системі будуть мати в солідарній системі рік страхового стажу лише 0,7% а не 1% за 1 рік?
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