Національний банк оприлюднив результати опитування учасників ринку щодо варіантів використання е-гривні.
Дивися повний текст НБУ визначив три варіанти використання е-гривні.
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 18:53
НБУ визначив три варіанти використання е-гривні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ визначив три варіанти використання е-гривні.
Додано: П'ят 09 лип, 2021 18:53
"по мнению рынка, самым перспективным «юзкейсом» егривны"
"на втором месте по количеству eбаллов — егривна".
Наркоманы! Кто бы милицию вызвал?
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