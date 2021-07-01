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НБУ визначив три варіанти
використання е-гривні

НБУ визначив три варіанти використання е-гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 18:53

НБУ визначив три варіанти використання е-гривні

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк оприлюднив результати опитування учасників ринку щодо варіантів використання е-гривні.

Дивися повний текст НБУ визначив три варіанти використання е-гривні.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 18:53

"по мнению рынка, самым перспективным «юзкейсом» егривны"
"на втором месте по количеству eбаллов — егривна".


Наркоманы! Кто бы милицию вызвал?
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 20:16

Re: НБУ визначив три варіанти використання е-гривні

Пояснительную бригаду бы кто вызвал по вопросу нахрена вообще та е-гривна. Обычная безналичная гривна плохо между счетами переводится? Куча банков это уже согласна делать даже бесплатно.
moveton
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