Національний банк оприлюднив результати опитування учасників ринку щодо варіантів використання е-гривні.
Дивися повний текст НБУ визначив три варіанти використання е-гривні.
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 18:53
НБУ визначив три варіанти використання е-гривні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ визначив три варіанти використання е-гривні.
Додано: П'ят 09 лип, 2021 18:53
"по мнению рынка, самым перспективным «юзкейсом» егривны"
"на втором месте по количеству eбаллов — егривна".
Наркоманы! Кто бы милицию вызвал?
Додано: П'ят 09 лип, 2021 20:16
Re: НБУ визначив три варіанти використання е-гривні
Пояснительную бригаду бы кто вызвал по вопросу нахрена вообще та е-гривна. Обычная безналичная гривна плохо между счетами переводится? Куча банков это уже согласна делать даже бесплатно.
Додано: Суб 10 лип, 2021 09:13
Додано: Суб 10 лип, 2021 13:33
Для переводов внутри страны не вижу чем крипта лучше. Международные - это даже не знаю, как оценить. Разве есть не украинский банк, который предоставляет счета в гривне?
В целом я не то, чтобы против ещё одного стейблкоина, который будет приниматься хотя бы внутри Украины наравне с гривной. Будет некая альтернатива банкам. Но всё же это больше баловство. А ещё не ясно что в существующей системе так не устраивает НБУ, что ему ещё один вид гривны так хочется ввести.
Додано: Суб 10 лип, 2021 14:34
Додано: Суб 10 лип, 2021 15:11
Пока концы не вяжутся. Если система будет децентрализованной, то кошелёк не заблокировать. Кроме того, тогда она автоматически будет и анонимной и деньги, конечно, сможет отследить и НБУ и кто угодно, но толку с этого, если неизвестно кому принадлежит кошелёк? На кого налоги оформлять?
Если же она будет централизованной, то нафига крипта?
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