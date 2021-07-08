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ФГВФО назвав основні показники
банку, який може «лопнути»

ФГВФО назвав основні показники банку, який може «лопнути»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 19:49

ФГВФО назвав основні показники банку, який може «лопнути»

Пропонуємо до обговорення:
У Фонді гарантування розповіли про підсумки, які зробили після врегулювання наслідків масштабної банківської кризи.

Дивися повний текст ФГВФО назвав основні показники банку, який може «лопнути».
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 19:49

У нас любой банк НБУ может искусственно обанкротить,чтобы затем разворовать.Такая у нас коррупция.
Scotch
 
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