У Фонді гарантування розповіли про підсумки, які зробили після врегулювання наслідків масштабної банківської кризи.
Дивися повний текст ФГВФО назвав основні показники банку, який може «лопнути».
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 19:49
ФГВФО назвав основні показники банку, який може «лопнути»
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ФГВФО назвав основні показники банку, який може «лопнути».
Додано: П'ят 09 лип, 2021 19:49
У нас любой банк НБУ может искусственно обанкротить,чтобы затем разворовать.Такая у нас коррупция.
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