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Київрада попросила Кабмін та
ДАБІ завадити введенню в...

Київрада попросила Кабмін та ДАБІ завадити введенню в...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 20:11

Київрада попросила Кабмін та ДАБІ завадити введенню в...

Пропонуємо до обговорення:
Київська міська рада звернулася до Кабінету міністрів, а також до Державної архітектурно-будівельної інспекції із закликом завадити введенню в експлуатацію «будинку-монстра» на Подолі.

Дивися повний текст Київрада попросила Кабмін та ДАБІ завадити введенню в експлуатацію «будинку-монстра» на Подолі.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 20:11

Не было еще случая в Киеве, чтобы снесли этажи уже построенного здания и не будет. Деньги наверное заплачены и возврату не подлежат.
satmanuaa
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Модератори: Ірина_, Модератор

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