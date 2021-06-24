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Київрада попросила Кабмін та ДАБІ завадити введенню в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 09 лип, 2021 20:11
Пропонуємо до обговорення:
Київська міська рада звернулася до Кабінету міністрів, а також до Державної архітектурно-будівельної інспекції із закликом завадити введенню в експлуатацію «будинку-монстра» на Подолі.
Дивися повний текст Київрада попросила Кабмін та ДАБІ завадити введенню в експлуатацію «будинку-монстра» на Подолі
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R2
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 20:11
Не было еще случая в Киеве, чтобы снесли этажи уже построенного здания и не будет. Деньги наверное заплачены и возврату не подлежат.
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satmanuaa
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