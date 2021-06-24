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Авансовий платіж за опалення.
Чи вдасться заощадити на...

Авансовий платіж за опалення. Чи вдасться заощадити на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 20:59

Авансовий платіж за опалення. Чи вдасться заощадити на...

Пропонуємо до обговорення:
У квитанціях за червень з'явиться "окремий рядок з рекомендованим авансовим платежем за опалення".

Дивися повний текст Авансовий платіж за опалення. Чи вдасться заощадити на комуналці в нових платіжках.
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